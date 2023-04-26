Мишустин: даже за рубежом экономике России прогнозируют позитивную динамику в ближайшие годы Фото: Дмитрий Астахов/POOL/ТАСС

Российская экономика восстанавливается и даже зарубежные эксперты прогнозируют дальнейшее ее укрепление и постоянный рост в ближайшие годы. Об этом рассказал премьер-министр Российской Федерации Михаил Мишустин на выступлении перед участниками марафона «Знание».

— Сейчас наша экономика уверенно восстанавливается. Теперь даже международные организации прогнозируют нам более позитивную динамику в ближайшие два года, — сказал Мишустин, указывая, что Международный валютный фонд улучшил оценку роста российской экономики почти в два раза.

Он отметил, что вопреки прогнозам, инфляция не достигла уровня в 20%, а составила менее 12% по итогам года и уже сейчас составляет менее 3%.

Ранее помощник президента Максим Орешкин заявил, что бюджет России по итогам 2023 года будет профицитным. Уже по итогам апреля рост реальных зарплат граждан составит около 10%.