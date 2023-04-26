Зампред ВТБ Печатников спрогнозировал отказ вкладчиков от доллара и евро к концу 2025 года

В ВТБ спрогнозировали отказ вкладчиков от долларов и евро к концу 2025 года Фото: REUTERS

Заместитель председателя правления ВТБ Алексей Печатников считает, что в 2023 году доля вкладчиков банка, использующих доллары и евро, сократится с десяти до семи процентов, а к концу 2025 года может сократиться до нуля.

“По нашим оценкам, к концу 2025 года граждане прекратят, в нашем банке по крайней мере, сберегать иностранную валюту”, – сказал представитель банка. Также Печатников отметил, что на данный момент вкладчики все чаще сберегают свои средства в юанях и к концу 2023 года объем сбережений в китайской валюте может увеличиться почти вдвое.

Сайт KP.RU рассказывал, стоит ли покупать китайскую валюту и как открыть в ней вклад. Инвестбанкир, профессор Высшей школы экономики Евгений Коган считает, что юани выглядят достаточно надежным убежищем для капитала как с экономической точки зрения, так и по другим соображениям, и их можно спокойно рассматривать к покупке.

Президент России Владимир Путин также недавно призвал активнее использовать юани во внешней торговле. Сайт KP.RU рассказал, что от этого выиграет Россия и как проиграет Америка.