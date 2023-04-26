Захарова сравнила поведение США с вредностью старухи Шапокляк из мультфильма о Чебурашке

Захарова прокомментировала невыдачу американских виз российским журналистам Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Официальный представитель МИД России Мария Захарова раскритиковала Вашингтон за отсутствие системности в мышлении и сравнила поведение американских властей с вредностью старухи Шапокляк из известного советского мультфильма.

“Такое впечатление, что либо внешняя политика стала делом непрофессионалов или просто каких-то сиюминутных конъюнктурщиков, либо они просто делают это назло, не просчитывая ничего”, – сказала Захарова в эфире радио Sputnik, комментируя невыдачу виз российским журналистам для работы на заседании ООН в США.

“Кто людям помогает – тот время тратит зря. Хорошими делами прославиться нельзя”, – напомнила Захарова слова старухи Шапокляк. По ее мнению, у властей США примерно такой же девиз.

Напомним, всего за 40 минут до вылета российской делегации в Нью-Йорк стало известно о невыдаче виз сопровождающим ее журналистам. Захарова отметила, что этот случай показывает истинное отношение Америки к журналистам и свободе слова, о которой они постоянно говорят.

Глава МИД Сергей Лавров отметил, что Россия не забудет и не простит Вашингтону невыдачу виз журналистам для работы в Совбезе ООН.