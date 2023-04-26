Навальный* заявил в суде, что в отношении него выделено новое дело о терроризме Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Алексей Навальный* заявил в Басманном суде Москвы, что из дела об экстремизме в отношении него было выделено новое дело по статье о терроризме.

«Следователь сообщил мне, что в отношении меня выделено новое дело по терроризму, и по нему меня будет судить военный суд», - приводит ТАСС заявление Навального*, сделанное в суде.

В среду, 26 апреля, Басманный суд рассматривает ходатайство следствия, которое просит суд ограничить Навального* в сроках ознакомления с материалами дела об экстремизме. Навальный* участвует в заседании по видеосвязи из колонии.

Напомним, ранее Лефортовский суд Москвы признал Навального* виновным по новому делу о мошенничестве. Сообщалось о хищении чужого имущества через обман. По данным следствия, он похитил около 350 млн рублей, предоставленных в качестве пожертвований Фонду борьбы с коррупцией (ФБК)**. После этого обвиняемый был переведен из колонии в Покрове Владимирской области в исправительное учреждение строгого режима.

* Включен в список террористов и экстремистов

**Признан иноагентом и экстремистской организацией