Власти Республики Сербской заявили о желании отделиться от Боснии и Герцеговины

Милорад Додик Фото: REUTERS

Власти Республики Сербской надеются мирным путем отделиться от Боснии и Герцеговины (БиГ). Такое заявление сделал президент самопровозглашенного государства Милорад Додик.

По его словам, существование Республики Сербской в составе Боснии и Герцеговины навязали извне, а в существующих границах заперты несколько народов, которые не имеют стремления к совместной жизни. При этом он отметил, что республика не собирается обращаться к силовым методам.

«Республика Сербская будет самостоятельным государством и достигнет этого мирным путем. У нас нет военного плана, все наши планы не военные, а мирные. С нашей стороны будет мир», - сказал глава самопровозглашенного государства в эфире телеканала PTC, отметив, что такое решение однажды будет принято парламентом.

Напомним, ранее Додик заявил о попытках Сараева отнять собственность Республики Сербской.