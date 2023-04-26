Президент США Джо Байден соврал про смерть своего дедушки

Байден во время выступления соврал о своей семье Фото: REUTERS

Президент США Джо Байден во время выступления на конференции строительных профсоюзов Северной Америки соврал о собственной семье.

“Мой дедушка, которого я никогда не видел, умер в той же больнице, где родился я спустя две недели”, – сказал Байден. Исследователи организации Media Research Center поспешили уточнить, что данный факт не соответствует действительности.

“Джо Байден родился 20 ноября 1942 года в больнице Святой Марии в Скрэнтоне, штат Пенсильвания. Его дедушка умер 26 сентября 1941 года в доме Джона Хопкинса в Балтиморе, штат Мэриленд”, – отметили в организации.

Напомним, Джо Байден официально заявил о намерении участвовать в президентских выборах в 2024 году.

Представитель партии республиканцев, конгрессвумен Марджери Тэйлор-Грин назвала действующего президента США Джо Байдена худшим американским президентом в истории и пообещала раскрыть его коррумпированность.

По мнению популярного в США телеведущего Такера Карлсона, действующий президент уже теряет способность говорить, множество подтверждений чего показывал телеканал Fox News в последние годы.