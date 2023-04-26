39% россиян намерены не отдыхать, а подрабатывать на майских праздниках Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Россияне поделились своими планами на майские праздники. Сервис по работе с самозанятыми «Подработка» и сервис для поиска работы и сотрудников Работа.ру выяснил, сколько людей намерены отдыхать, а кто – подрабатывать.

Последний оказалось 39%. Мужчин больше – они выбирали такой ответ в 62%,а женщины – в 38%.

Если говорить о подработке, то почти половина опрошенных (48%) останутся на своей работе, а 17% будут заняты в другой компании, но трудиться предстоит в своей сфере.

37% респондентов будут работать совершенно в другой сфере. При этом 53% участников исследования намерены заработать за майские до 10 тыс.рублей.

От 10 до 20 тыс.рублей намерены получить 27%, при этом женщины настроены заработать больше, чем мужчины.

8% рассчитывают на сумму от 25 000 до 50 000 рублей, а 6% от 50 000 до 75 000 рублей. Больше 100 тыс.рублей за майские намерены заработать только 4%. В этой категории оказалось 5% мужчин и 3% женщин, пишет "Газета.ru".

Другие исследования показывают, что большая часть жителей России решили на майские праздники остаться дома или уехать на дачу. В путешествие отправятся лишь 4%, передает "360".

А вот тех, кто собрался проводить время в москве, синоптики предупреждают - на улице будет пасмурно. На майские праздники, с 29 апреля по 1 мая, жителей столицы ожидает облачная и пасмурная погода с температурой воздуха до +15 градусов. Об этом «Известиям» рассказал руководитель «Яндекс.Погоды» Александр Ганьшин.

Тем временем, депутат Государственной думы РФ Виталий Милонов заявил, что следует запретить продажу алкогольных напитков в майские праздники. По его мнению, это позволит снизить уровень преступности и улучшит здоровье россиян, пишет ФАН.