Российские войска сорвали ротацию ВСУ в районе Марьинки Фото: Александр КОЦ

Вооруженные силы России пресекли ротацию украинского подразделения в районе Марьинки в Донецкой Народной Республике. Об этом рассказали РИА Новости со слов начальника пресс-центра группировки «ЮГ» Вадим Астафьев.

— В районе населенного пункта Марьинка сорвана ротация личного состава 110-й отдельной механизированной бригады ВСУ. Подразделениями специального назначения Южной группировки войск и артиллерией 1-го армейского корпуса уничтожены несколько подразделений общей численностью до 30 человек, — заявил полковник Астафьев.

Помимо этого на Авдеевском направлении артиллеристам удалось уничтожить пять единиц бронетехники и 25 человек живой силы в районе Орловки.

На Лисичанском направлении авиационными ударами удалось уничтожить опорный пункт 81-ой аэромобильной украинской бригады в районе Григоровки.

В Краматорске ракетное подразделение нанесло удар по ПВД 60-ой механизированной бригады противника. Вместе с этим ликвидировано значительное количество техники и живой силы.

Ранее Минобороны РФ сообщило о ликвидации резервов ВСУ под Артемовском. Уничтожены шесть диверсионных групп и три склада вооружения.