В Госдуме ответили на заявление Украины о «праве уничтожить все» в Крыму Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Депутат Государственной думы РФ от крымского региона, генерал-майор запаса Леонид Ивлев назвал «фашистским» заявление советника офиса президента Украины Михаила Подоляка, что Киев якобы имеет «право уничтожить все» в Крыму и новых российских регионах, отметив, что украинский политик ответит за эти слова в суде.

Ранее Подоляк объяснил такое право «уничтожить все» гарантируемым Украине «международным правом», отметив, что Киев «имеет юридическое право уничтожать все» в Крыму и новых российских регионах.

«Подоляке ответил бы старинной русской пословицей: "Бодливой корове Бог рога не дает". За подобные фашистские заявления Подоляке уготовано место на скамье подсудимых, как и его старшему коллеге Геббельсу», - приводит РИА Новости слова российского парламентария.

Ивлев также посоветовал советнику офиса президента Украины «готовиться, изучать протоколы Нюрнбергского процесса», отметив, что Россия всегда защищает свои территории.