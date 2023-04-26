У автора хита «Я у твоих ног» Наталии Власовой во время операции отказали почки Фото: Борис КУДРЯВОВ

У автора хита «Я у твоих ног» Наталии Власовой во время операции упало кровяное давление и отказали почки. Ее пришлось подключать к аппарату ИВЛ, поскольку дышать самостоятельно она не могла. Об этом рассказывает StarHit со ссылкой на источник.

Врачи будут колоть ей специальные препараты помощи.

Она продолжает находиться в медикаментозной коме. Операция проходила довольно сложно и врачам пришлось остановить сердце, вследствие чего почки и перестали работать.

Напомним, что ранее Наталия Власова потеряла сознание во время выступления на корпоративе в Москве. Ее срочно госпитализировали с сердечной недостаточностью. Врачам пришлось вводить 44-летнюю певицу в медикаментозную кому, но мама Наталии была против этого.

Отмечается, что проблемы с сердцем у нее появились достаточно давно, а врачи поставили ей диагноз «ишемия».