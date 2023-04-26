Путин обсудил с Пашиняном ситуацию вокруг Нагорного Карабаха Фото: REUTERS

В ходе телефонного разговора президент России Владимир Путин обсудил с премьер-министром Армении Николом Пашиняном развитие ситуации вокруг Нагорного Карабаха. Об этом в среду, 26 апреля, сообщили в Кремле.

«Обсуждено развитие ситуации вокруг Нагорного Карабаха с акцентом на решение практических задач по обеспечению стабильности и безопасности в регионе», - сказано в заявлении.

Отмечается, что акцент был сделан на нынешнее обострение ситуации в Лачинском коридоре. Путин и Пашинян заявили о важности «неукоснительного соблюдения всего комплекса основополагающих договоренностей лидеров России, Армении и Азербайджана».

Кроме того, сообщается, что в ходе разговора российский лидер выразил солидарность с армянским народом на фоне недавней скорбной даты - Дня памяти жертв геноцида армян.

Напомним, в начале апреля этого года Путин в ходе телефонного разговора с Пашиняном также обсудил конфликт в Нагорном Карабахе. Тогда была обговорена подготовка мирного договора между Арменией и Азербайджаном.