Депутат Гемпель пригрозил Зеленскому вторым Нюрнбергским процессом Фото: REUTERS

После недавних слов президента Украины Владимира Зеленского, что Украина якобы «имеет право» уничтожать все, глава комитета крымского парламента по народной дипломатии и международным отношениям Юрий Гемпель сказал, что самого Зеленского и его компанию ждет второй Нюрнбергский процесс. Его слова опубликовали на портале РИА Новости.

— Это преступные заявления. Они лишь укрепляют нашу уверенность в необходимости проведения специальной военной операции до полной ликвидации преступного режима на Украине. Зеленского и его команду ждет второй Нюрнбергский процесс, — сказал депутат Гемпель.

Он добавил, что Подоляку и подобным ему стоит не забывать историю и помнить что стало с руководством фашистской Германии, которая посягнула на Советский Союз.

Ранее в Госдуме заявили, что за подобные слова Зеленский будет отвечать перед судом. Также там добавили, что Россия всегда будет защищать свои территории.