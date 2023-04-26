Губернатор Сергей Цивилев: Более 240 тысяч кузбассовцев проголосовали за объекты благоустройства на 2024 год

Фото: пресс-служба правительства Кузбасса.

В Кузбассе продолжается голосование за объекты, которые в 2024 году будут благоустроены в рамках федерального проекта «Формирование комфортной городской среды» нацпроекта «Жилье и городская среда». По словам губернатора региона Сергея Цивилева, свои голоса отдали уже 240 тысяч человек. По итогам конкурса в области благоустроят 54 объекта – дворы, скверы, парки и другие общественные пространства. «Промежуточные результаты онлайн-голосования показывают, насколько тема благоустройства важна для жителей региона, - отметил Сергей Цивилев. - За последние годы кузбассовцы стали активными участниками тех преобразований, которые происходят в городах и сельских территориях. С жителями региона не только согласовываются проекты по благоустройству – они участвуют в их реализации, контролируют качество работ, принимают готовые объекты».

В Кемерове на голосование выставлено 13 объектов, из них будут благоустроены 11. В Новокузнецке из 23 пространств горожанам предстоит выбрать 11.