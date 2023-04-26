Пожар в поселке Сосьва на Урале повредил 120 строений

Пожар повредил десятки строений. Фото: МСЧ РФ

Число строений, поврежденных в результате пожара в поселке Сосьва в Свердловской области, возросло до 120, сообщил глава района. В МЧС РФ заявили, что известно об одном погибшем.

Сообщается, что к тушению пожара привлечены около 120 человек и 33 единицы техники, в том числе два пожарных поезда, в также вертолет МЧС России и Росгвардии. Для подачи воды к месту пожара были также проложены магистральные линии от реки Сосьва, общая протяженность которых составила 2 км.

В министерстве предположили, что пожар мог начаться из-за тлевших опилок на лесопилке. Кроме того, сообщается, что распространению огня способствуют сильные порывы ветра, а также большое количество сухой растительности и дальнее расположение от водоемов.

Один из местных жителей рассказала «КП-Екатеринбург» о сильном ветре, который способствует быстрому распространению пожара. «Очень быстро огонь шел в нашу сторону. Прямо, как свечки, дома загорались. Как по щелчку. Из-за сильного ветра огонь очень быстро по крышам распространялся», - рассказывает очевидец.