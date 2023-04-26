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НовостиВ мире26 апреля 2023 10:31

Ученые назвали официальную причину вспышки над Киевом

Причиной вспышки над Киевом ученые назвали падение метеора
Роман ПОЛОСИКОВ
Ученые назвали официальную причину вспышки над Киевом

Ученые назвали официальную причину вспышки над Киевом

Фото: YouTube

Ученые объяснили возникновение вспышки над Киевом 19 апреля 2023 года. Она была вызвана падением метеора полуметрового диаметра, масса которого была примерно 200-300 килограммов. Об этом рассказали ученые из Международной метеорной организации.

Он пролетел на высоте около 80 километров над Киевом в юго-западном направлении со скоростью 29 километров в секунду на высоте 38 километров над землей.

Полет продлился всего пять секунд, а после этого метеор взорвался.

Напомним, что ранее стало известно о громких взрывах в Киеве 19 апреля. После этого жители города увидели в небе яркие вспышки. Жители соседних районов также видели вспышки, а первый тревожный сигнал прозвучал в Киеве в 22:07.

KP.RU в интервью с полковником запаса Главного штаба Воздушно-космических сил России, специалиста системы контроля космического пространства (СККП) Александром Волковым разбирал возможные причины произошедшего.