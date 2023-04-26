Ученые назвали официальную причину вспышки над Киевом Фото: YouTube

Ученые объяснили возникновение вспышки над Киевом 19 апреля 2023 года. Она была вызвана падением метеора полуметрового диаметра, масса которого была примерно 200-300 килограммов. Об этом рассказали ученые из Международной метеорной организации.

Он пролетел на высоте около 80 километров над Киевом в юго-западном направлении со скоростью 29 километров в секунду на высоте 38 километров над землей.

Полет продлился всего пять секунд, а после этого метеор взорвался.

Напомним, что ранее стало известно о громких взрывах в Киеве 19 апреля. После этого жители города увидели в небе яркие вспышки. Жители соседних районов также видели вспышки, а первый тревожный сигнал прозвучал в Киеве в 22:07.

KP.RU в интервью с полковником запаса Главного штаба Воздушно-космических сил России, специалиста системы контроля космического пространства (СККП) Александром Волковым разбирал возможные причины произошедшего.