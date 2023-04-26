В Кремле прокомментировали передачу письма Путину от Гутерреша по зерновой сделке

Песков заявил, что письмо Гутерреша Путину по зерновой сделке передано и рассматривается Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков в среду, 26 апреля, сообщил, что письмо генсека ООН Антониу Гутерреша президенту России Владимиру Путину, касающееся зерновой сделки, передано по дипканалам и рассматривается.

«Да, безусловно, оно передано по дипломатическим каналам. Рассматривается», - заявил пресс-секретарь российского президента.

Напомним, ранее Гутерреш передал руководителю министерства иностранных дел России Сергею Лаврову письмо для Владимира Путина по вопросу продления зерновой сделки. Глава российского МИД, в свою очередь, заявил, что письмо нужно изучить, в нем Гутерреш сообщил о тех усилиях, которые он предпринимает, чтобы «российскую часть этой сделки максимально продвинуть». Но пока прогресс «не очень сильно заметен», отметил Лавров.

Как ранее писал сайт KP.RU, зерновую сделку продлили на 60 дней 14 марта 2023 года. Замглавы министерства иностранных дел РФ Александр Грушко тогда подтвердил, что она носит пакетный характер. Он также заявил, что Россия будет и дальше добиваться снятия всех препон для поставок сельхозпродукции на мировые рынки.

В свою очередь, Песков, говоря о возможном продлении зерновой сделки, недавно заявил, что прошло много времени, но, несмотря на это, зерновая сделка, до сих пор не выполнена и не приобрела пакетный характер.