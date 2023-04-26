Песков: Путин в курсе крупного пожара в Сосьве на Урале

Песков: Путин в курсе о крупном пожаре в Сосьве на Урале Фото: REUTERS

Президент России Владимир Путин в курсе о ситуации в поселке Сосьва в Свердловской области, где произошел крупный пожар. Об этом в среду, 26 апреля, сообщил пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков.

«Безусловно, президент в курсе, будем вас информировать», - сообщил представитель Кремля.

Напомним, глава района накануне сообщил, что число строений, поврежденных в результате пожара в поселке Сосьва в Свердловской области, выросло до 120, а в МЧС РФ заявили об одном погибшем.

Как писал сайт KP.RU, что к тушению пожара привлечены примерно 120 человек и 33 единицы техники, среди которых два пожарных поезда и вертолет МЧС России, а также Росгвардии. Однако распространению пожара способствуют сильные порывы ветра. Кроме того, в поселке большое количество сухой растительности, а также он находится далеко от водоемов.