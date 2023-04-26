Песков заявил, что Россия уточнит позицию ЮАР по членству в МУС Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Россия уточнит позицию Южно-Африканской Республики (ЮАР) по поводу ее членства в Международном уголовном суде (МУС). Такое заявление в среду, 26 апреля, сделал официальный представитель Кремля Дмитрий Песков.

«Будем уточнять их позицию», - сказал Песков.

Он добавил, что Россия принимает и в будущем будет принимать активное участие в работе БРИКС, саммит которого пройдет в августе этого года в ЮАР.

«Россия является важным и ответственным участником БРИКС. И, конечно же, мы будем принимать участие в работе саммита, который состоится в ЮАР», - объяснил пресс-секретарь президента России.

Напомним, ранее сообщалось, что президент Южно-Африканской Республики Сирил Рамафоса анонсировал выход страны из Международного уголовного суда (МУС), объяснив такое решение «пристрастностью МУС в отношении к определенным ситуациям».

Однако позже канцелярия президента ЮАР проинформировала, что Республика не намерена выходить из МУС, а заявление главы государства об этом назвала ошибочным.

Как ранее писал сайт KP.RU, 17 марта 2023 года непризнаваемый РФ МУС выдал «ордер на арест» президента России Владимира Путина и детского омбудсмена Марии Львовой-Беловой. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова тогда прокомментировала, что решения этого суда не имеют никакого значения для России, потому что Москва не является участником Римского статуса.

Саммит БРИКС состоится в августе 2023 года в ЮАР. Ранее власти Республики выразили надежду на то, что в мероприятии будет участвовать и Владимир Путин.