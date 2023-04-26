Песков заявил, что Британия понесет ответственность за поставки Украине снарядов с обедненным ураном

Песков прокомментировал решение Британии поставлять на Украину снаряды с обедненным ураном Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что власти Великобритании не смогут избежать ответственности за отправку Киеву танковых снарядов с обедненным ураном. Песков отметил, что ответственность за вред своим гражданам также ляжет на плечи тех, кто будет их использовать.

“Британцы должны понимать, что им придется нести за это ответственность. И те, кто будет непосредственно использовать такие боеприпасы, должны понимать, что они не только себе и своим гражданам будут наносить непоправимый вред, но им тоже придется нести за это ответственность”, – заявил Песков.

Напомним, в конце марта 2023 года власти Великобритании сообщили о намерении поставить на Украину танковые снаряды с обедненным ураном. Глава МИД России Сергей Лавров назвал это свидетельством готовности Британии идти на сознательное нарушение всех норм международного права, а также отметил, что для них это “плохо кончится”.

Позже официальный представитель Кремля Мария Захарова назвала данную инициативу провокацией, нацеленной на дальнейшую эскалацию конфликта вплоть до полного уничтожения Украины. Позже Захарова отметила, что их использование станет миной замедленного действия, а эффект продлится десятилетия и потребует огромных средств для деактивации заражения местности.