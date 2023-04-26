Новак: Россия перенаправила в Азию около 20% нефти, ранее поставлявшейся в Европу

Новак заявил, что Россия перенаправила в Азию около 20% нефти, ранее поставлявшейся в Европу Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Вице-премьер РФ Александр Новак в среду, 26 апреля, сообщил, что Россия перенаправила порядка 20% нефти, которая ранее поставлялась в Европу, на рынки Индии, Китая и других стран.

На марафоне «Знание. Первые» заместитель председателя Правительства РФ проинформировал, что те энергетические ресурсы, которые ранее поступали в Европу, в значительной мере были перенаправлены на новые рынки.

«Если говорить о нефти, то мы, наверное, порядка 20% от тех объемов, которые ранее поставлялись в Европу, перенаправили на другие рынки - Индия, Китай, другие страны», - рассказал Новак.

Что касается газа, то по словам вице-премьера, объемы поставок в страны Евросоюза были сокращены на треть.

«Часть перенаправили тоже в Азию. В частности, в КНР выросли поставки газа примерно на 50% в прошлом году по газопроводу «Сила Сибири»», - уточнил Новак.

Как писал сайт KP.RU, ранее издание Express сообщило, что России удалось заработать миллиарды долларов на продаже нефти, несмотря на санкции со стороны стран ЕС. Газета проинформировала, что число новых буровых скважин в РФ выросло на 7%. Кроме того, по данным Express, России удалось сохранить большую часть активов и технологий в сфере нефтесервиса.