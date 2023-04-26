Совфед РФ одобрил закон о лишении приобретенного гражданства за дискредитацию армии и угрозу нацбезопасности Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

На заседании Совета Федерации сенаторы одобрили закон «О гражданстве РФ», который предусматривает сокращение требований при приобретении гражданства, а также поправки о лишении приобретенного гражданства за дискредитацию ВС РФ и совершение действий, которые создают угрозу национальной безопасности. Об этом сообщили в ходе заседания.

В законе прописали возможность обжаловать решение о лишении гражданства в суде.

Также Госдума одобрила поправку о принятии в гражданство РФ иностранца, который заключит контракт для прохождения службы в российской армии на срок не менее года.

Более чем к 20 категориям лиц сократятся требования при их приеме в российское гражданство. Согласно принятым поправкам, гражданство РФ по упрощенной схеме могут получить ветераны Великой Отечественной войны — бывшие граждане Советского Союза, а также ветераны, за которых будет ходатайствовать орган власти, который и выдал удостоверение ветерана до 1 января 1992 года.

Ранее Совфед одобрил закон о штрафах за дискредитацию добровольцев СВО. Максимальный штраф составляет 500 тысяч рублей.