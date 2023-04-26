Главы Кузбасса и Санкт-Петербурга договорились о развитии сотрудничества между регионами

Фото: пресс-служба администрации правительства Кузбасса.

Глава Кузбасса Сергей Цивилев и губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов договорились о расширении сотрудничества между регионами. По словам Сергея Цивилева, стороны будут развивать совместные проекты в промышленности и экономике.

«Кузбасс и Санкт-Петербург имеют богатую и давнюю историю взаимовыгодного сотрудничества. Наша область активно развивается – не только как промышленный, но и как спортивный, культурный, туристический, сельскохозяйственный регион. Мы готовы делиться своим опытом и принимать наработки наших партнеров в наиболее актуальных сферах деятельности», – подчеркнул Сергей Цивилев.

Александр Беглов, в свою очередь, отметил готовность Санкт-Петербурга делится наработками в цифровизации государственных услуг и создании «умных» сервисов. Кроме того, высокотехнологичные предприятия и научные институты северной столицы разрабатывают новые технологии освоения недр, которые могут заинтересовать предприятия Кузбасса.