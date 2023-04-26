Глава Кузбасса Сергей Цивилев потребовал привести в порядок все дороги, отремонтированные на бюджетные деньги

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Глава Кузбасса Сергей Цивилев потребовал привести в порядок все дороги региона, на ремонт которых были потрачены бюджетные средства. Накануне сезона дорожных работ губернатор поручил обследовать трассы, находящиеся на гарантии подрядчиков. В зависимости от типа работ гарантия действует от одного года до шести лет.

«Требую в кратчайшие сроки привести в порядок дороги, которые находятся на гарантии, но снова нуждаются в ремонте. До конца апреля необходимо составить план и представить мне на утверждение. С июня на маршрут выйдет дорожная лаборатория, которая проверит качество отремонтированных дорог. Хочу предупредить подрядчиков о персональной ответственности за исполнение контрактов», – отметил губернатор Сергей Цивилев.

Обследование гарантийных дорог планируется завершить до конца мая. Особое внимание будет уделено трассам, построенным или реконструированным в рамках нацпроекта «Безопасные качественные дороги», инициированного президентом Владимиром Путиным.