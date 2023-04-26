Путин поручил губернатору Свердловской области оказать всю необходимую помощь пострадавшим от пожара

Пожар в поселке Сосьва повредил 120 домов и унес жизнь одного жителя Фото: МЧС РФ

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сообщил, что Владимир Путин провел телефонный разговор с губернатором Свердловской области Евгением Куйвашевым и поручил оказать всю необходимую помощь пострадавшим от крупного пожара в поселке Сосьва.

Напомним, 25 апреля 2023 года в поселке Сосьва на Урале произошел крупный пожар, повредивший 120 домов и унесший жизнь одного жителя поселка. В тушении пожара участвовали около 120 человек и 33 единицы техники, в том числе два пожарных поезда и вертолет МЧС России и Росгвардии.

Очаг возгорания находился возле больницы ГУФСИН, всех заключенных эвакуировали, больница полностью уничтожена. Стремительному распространению огня способствовало большое количество сухой растительности и порывы ветра до 20 метров в секунду.

Тушение пожара также осложнялось большим удалением от источников воды и высокой температурой воздуха. По словам местных жителей, огонь уничтожил половину поселка всего за 4 часа, а дом мог сгореть дотла всего за 10 минут.