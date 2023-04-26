Россия
ВидеоФотоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаКоронавирусСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Россия
ВидеоФотоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаКоронавирусСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Россия
Москва
+13°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиПолитика26 апреля 2023 11:37

МИД России сообщил об ответной высылке десяти норвежских дипломатов

Послу Норвегии был выражен решительный протест
Елизавета КУЗНЕЦОВА
МИД России сообщил об ответной высылке десяти норвежских дипломатов

МИД России сообщил об ответной высылке десяти норвежских дипломатов

Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Москва объявляет десять сотрудников норвежского посольства в России персонами нон грата. Об этом в среду, 26 апреля, заявили, в Министерстве иностранных дел РФ.

Ранее в российском внешнеполитическом ведомстве сообщили, что норвежскому посолу в России Роберту Квиле был выражен решительный протест на фоне решения Осло выслать 15 дипломатов российского посольства в Норвегии, а также сотрудников аппарата военного атташе.

«Квиле была вручена нота об объявлении в качестве ответной меры «persona non grata» десяти представителей посольства Норвегии в Москве и аппарата атташе по вопросам обороны», - сказано в заявлении российского министерства.

Сообщается, что норвежскому послу также было заявлено о других мерах Москвы из-за недружественных действий Осло, в том числе о введении ограничений на найм норвежскими дипмиссиями.

Напомним, ранее в Министерстве иностранных дел Норвегии объявили о высылке 15 сотрудников российского посольства в Осло, заявив, что такое решение принято с целью сократить «нежелательную разведывательную деятельность».