МИД России сообщил об ответной высылке десяти норвежских дипломатов Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Москва объявляет десять сотрудников норвежского посольства в России персонами нон грата. Об этом в среду, 26 апреля, заявили, в Министерстве иностранных дел РФ.

Ранее в российском внешнеполитическом ведомстве сообщили, что норвежскому посолу в России Роберту Квиле был выражен решительный протест на фоне решения Осло выслать 15 дипломатов российского посольства в Норвегии, а также сотрудников аппарата военного атташе.

«Квиле была вручена нота об объявлении в качестве ответной меры «persona non grata» десяти представителей посольства Норвегии в Москве и аппарата атташе по вопросам обороны», - сказано в заявлении российского министерства.

Сообщается, что норвежскому послу также было заявлено о других мерах Москвы из-за недружественных действий Осло, в том числе о введении ограничений на найм норвежскими дипмиссиями.

Напомним, ранее в Министерстве иностранных дел Норвегии объявили о высылке 15 сотрудников российского посольства в Осло, заявив, что такое решение принято с целью сократить «нежелательную разведывательную деятельность».