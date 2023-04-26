Роскомнадзор заблокировал более 160 тысяч ресурсов с фейками о ходе спецоперации

Иноагенты и иностранные СМИ часто создают копии своих сайтов, чтобы сохранять влияние на российских пользователей, поэтому Роскомнадзор активно блокирует подобные «зеркала». Фото: Shutterstock

Иноагенты и иностранные СМИ часто создают копии своих сайтов, чтобы сохранять влияние на российских пользователей, поэтому Роскомнадзор активно блокирует подобные «зеркала». Всего же с февраля 2022 года удалось заблокировать более 160 тысяч ресурсов с фейками о ходе СВО. Об этом сообщили «Известия» со ссылкой на пресс-службу ведомства.

За это время удалось заблокировать более трех тысяч таких зеркал за счет механизмов, позволяющих сократить время от выявления до самой блокировки до трех часов.

На заблокированных ресурсах постоянно публиковали фейки о ходе специальной военной операции, также там было много антироссийской пропаганды. Было заблокировано и около четырех тысяч пиратских сайтов, на которых также распространяли рекламные баннеры с фейками.

В дальнейшем планируется использовать новые методы борьбы с фейками, которые позволят блокировать отдельные Telegram-каналы, не ограничивая доступ ко всему мессенджеру.

Ранее стало известно, что Роскомнадзор утвердил критерии оценки интернет-пропаганды смены пола и ЛГБТ. Отмечается, что будут заблокированы сайты, которые вызывают интерес к нетрадиционным отношениям.