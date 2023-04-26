Вассерман объяснил, зачем россиянам отчитываться о хранении более миллиона рублей наличкой

В России рассматривают возможность запрета на хранение более миллиона рублей наличкой Фото: ЛЕНЦ Мария | Архив КП

Депутат Государственной Думы Анатолий Вассерман в эфире Радио “Комсомольская правда” объяснил свое заявление о необходимости ограничить хранение наличных сумм более миллиона рублей у россиян.

“Во-первых, я не предлагал ограничивать наличие наличных, извините за тавтологию. Я хочу только, чтобы их декларировали. И не для того, чтобы что-то изымать, а тем более конфисковывать.”, – пояснил депутат.

По его мнению, общество активно переходит на более удобные банковские карты, а у каждого курьера есть безналичный терминал.

“То есть сфера, где без наличных вообще нельзя обойтись, сокращается. А это значит, что каждый платеж наличными будет привлекать к себе с каждым днем все большее внимание”, – добавил Вассерман.

Он считает, что декларирование своих денег является для гражданина самым простым способом снять с себя подозрения. Таким образом он может показать, что получил деньги и собирается их потратить исключительно законным путем.

“Вот исходя из этих всех соображений я и пришел к выводу, что в ближайшее время понадобится создать для граждан возможность задекларировать наличные и, к сожалению, придется создать систему требований, чтобы наличные декларировались”, – пояснил депутат.

Министерство финансов России еще в 2017 году призывало ограничить оборот наличных средств. Подобные меры могут позволить собирать больше налогов и сделать экономику более прозрачной, однако эксперты в то время считали, что страна к подобным изменениям еще не готова.