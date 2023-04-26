Минобороны: ВС России уничтожили до 300 бойцов украинской армии на Донецком направлении

Российские военные продолжают выполнение боевых задач в рамках спецоперации на Украине Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Министерство обороны России в новой ежедневной сводке о ходе проведения спецоперации на Украине сообщило об уничтожении до 300 военных и наемников ВСУ на Донецком направлении за прошедшие сутки.

“За сутки потери противника на данном направлении составили до 300 украинских военнослужащих и наемников, две боевые машины пехоты, четыре боевые бронированные машины, семь автомобилей, гаубицы Д-20 и “Мста-Б””, – сообщили в Минобороны.

Основные бои на данном направлении продолжаются в городе Артемовск. Штурмовые отряды России продолжают уничтожение подразделений ВСУ в Артемовске при поддержке подразделений ВДВ и войск группировки «Юг».

Военный корреспондент “Комсомольской правды” Александр Коц недавно рассказал о том, как проходит решающий штурм западных кварталов Артемовска, сколько процентов города контролирует украинская армия и как российские бойцы умудряются спасать жизни мирным людям в сумасшедших по накалу городских боях.