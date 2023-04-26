В Москве пресекли деятельность мошеннических колл-центров, работавших на ВСУ Фото: Алексей БУЛАТОВ

Управление Федеральной службы безопасности (УФСБ) по Москве заявило о пресечении деятельности мошеннических колл-центров, которые работали в интересах украинской армии.

Ведомство также показало видео с задержанием телефонных мошенников в Москве, которые обналичивали деньги в банкоматах, а также конвертировали в криптовалюту и переводили на украинские анонимные счета.

Как сообщили в ФСБ, мошенники представлялись сотрудниками российских силовых ведомств, а также работниками финансовых учреждений, после чего обманом вынуждали граждан переводить средства на указанные банковские карты.

«В ряде случаев преступниками осуществлялось моральное давление на потерпевших в целях выведения их из состояния психологического равновесия и побуждения к совершению резонансных преступлений против общественной безопасности», - сказано в сообщении.

ФСБ призывает граждан быть внимательным со всеми звонками, в которых содержатся требования о финансовых операциях.

Напомним, сегодня, 26 апреля, ФСБ задержала в Крыму российского гражданина, которого подозревают в подготовке теракта в Симферополе. Как писал сайт KP.RU, при обыске у подозреваемого изъяли два самодельных взрывных устройства