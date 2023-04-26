Мишустин призвал не допускать отставаний в сроках поставок вооружения ВС РФ Фото: Михаил ФРОЛОВ

Председатель правительства России Михаил Мишустин в среду, 26 апреля, заявил, что любые отставания по срокам поставок вооружения Вооруженным силам РФ являются недопустимыми. Он подчеркнул, что там, где это возможно, нужно действовать с опережением графиков.

«Время - это наиважнейший фактор. Любые, даже малейшие отставания по срокам недопустимы. Где возможно, необходимо действовать с опережением», - отметил Мишустин на заседании Координационного совета по обеспечению потребностей Вооруженных Сил РФ.

Для этого, по его словам, нужно постоянно следить за текущей ситуацией и при необходимости оперативно вносить коррективы, в частности, и на промышленных предприятиях.

Премьер-министр РФ подчеркнул, что в настоящее время участников специальной военной операции продолжают снабжать всем необходимым.

Как писал сайт KP.RU, ранее ВС РФ стали применять новые танки Т-14 «Армата» для ведения огня по позициям украинских войск. В прямых штурмовых действиях они еще не участвовали. Отмечалось также, что танки Т-14 «Армата» в зоне спецоперации получили дополнительную защиту борта от противотанковых боеприпасов.