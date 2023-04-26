Автоэксперт Колодочкин поддержал штрафы за парковку на берегу водоемов Фото: Михаил ФРОЛОВ

Россиянам напомнили о штрафах, которые им грозят за парковку на берегу водоемов. В теплое время года многие хотят отдохнуть возле воды, но близко подъезжать к берегу реки или озера запрещено.

Штрафы за подобные нарушение составляют от трех тысяч для простых владельцев автомобилей до 400 тысяч рублей для водителей транспорта компании.

Автоэксперт Михаил Колодочкин объяснил, что подобное правило позволяет избежать загрязнения водоемов и сохраняет экологию.

Но при этом, у людей должна быть альтернатива. Должны быть обустроенные места для отдыха, которые могут выбирать люди, тогда не будет необходимости парковаться на берегах водоемов.

- У нас таких мест мало, но введение запретов все же правильно, потому что всюду грязно. Должен быть какой-то добрый милиционер, который скажет, мол, нужно проехать еще 15 километров и там будет парковка, кафе, место для купания, рыбалки и шашлыка. Все за 200 рублей. Вот в таком случае я за такой запрет, — подчеркнул Колодочкин в беседе с "360".

Запретную зону определили Водным кодексом, ограничительная полоса составляет от 50 до 500 метров, в зависимости от типа водоема.

Кстати, заплатить штраф придется и за шашлык, который жарят в неположенном месте. Разведение открытого огня и приготовление шашлыков вне специально оборудованных мест на территории Подмосковья запрещено. Нарушителям может грозить штраф от 5 до 15 тыс. рублей, передает РИАМО.

Тем временем, в Госдуме планируют отмену штрафа за тонировку передних боковых стекол автомобиля. Соответствующий документ уже в стадии подготовки, пишет ФАН.

В свою очередь, аналитики провели исследование и выяснили, как часто российские автомобилисты сталкиваются с мошенниками на дороге, а также рассказали, какие схемы являются самыми популярными. Как сообщает RT, каждый четвертый автомобилист (24%) признался, что за все время вождения хоть раз сталкивался с мошенниками на дороге.