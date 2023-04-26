Читатели “Гуаньча” назвали достойным ответом указ Путина о встречных мерах в случае изъятия российских активов

В Китае прокомментировали указ Путина об ответных мерах на арест российских активов на Западе Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Читатели китайского портала "Гуаньча" прокомментировали указ Владимира Путина о временном управлении зарубежными активами в ответ на конфискацию российских активов за границей. Пользователи назвали подобные меры достойным ответом на действия Запада.

“Отлично, давно пора ответить им взаимностью. Америка, смотри, Россия предприняла действия против тебя и твоих приспешников!” – иронизировал один из читателей.

“Опыт захвата российских активов европейскими странами и США показал миру, что им нельзя доверять”, – написал другой пользователь.

“Зуб за зуб. Гениально!”, – воскликнул еще один читатель.

Напомним, заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев тоже считает, что в данном вопросе необходимо действовать по принципу “око за око”. По его словам, западные политики “растоптали” собственную доктрину о неприкосновенности частной собственности.

Издание The New York Times отмечало, что некоторые чиновники США скептически относятся к изъятию российских активов, поскольку боятся «подрыва веры в систему международных законов и соглашений».