Стас Михайлов резко теряет вес: певец признался, что уже сбросил 15 килограммов

Стас Михайлов похудел на 15 кг Фото: Борис КУДРЯВОВ

Стас Михайлов заметно преобразился. В последнее время артист сильно похудел, он полон сил и энергии. Но дались такие перемены совсем непросто.

Говоря о своей новой форме, артист раскрывает секрет стройности – это правильное питание, оно творит настоящие чудеса.

- Я сбросил уже почти пятнадцать килограммов. Питаюсь по системе: 16 – 8, - говорит артист сайту mk.ru.

Такая схема питания называется интервальным голоданием и применять его врачи советуют только после проверки здоровья. Рацион артиста строится так: он ест 8 часов, а оставшиеся 16 – только пьет воду.

Для него подобный режим комфортен, так что стрессов и серьезных испытаний для организма не было.

- Я просто не хочу есть с утра: мне повезло в этом плане, - объясняет певец. – Я никогда не ем утром.

Первый раз он садится за стол ближе к часу дня. Так было всегда, так что диета не поменяла режим питания.

- Я не говорю, что так нужно питаться всем. Но в моем случае это работает, - отмечает артист.

А вот от вредных продуктов, вроде картошки фри или гамбургеров, Михайлов давно отказался. С годами просто потерял интерес.

- Когда я сажусь есть, я ем все. Потому что за столом нужно радоваться и говорить Богу: «Спасибо за то, что я это кушаю», - заключил он.