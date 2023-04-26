Мантуров сообщил, что Mercedes сможет выкупить у «Автодома» завод в течение шести лет

Глава Минпромторга Мантуров: Mercedes сможет выкупить у "Автодома" завод в Подмосковье за шесть лет Фото: Андрей МИНАЕВ

Компания Mercedes-Benz, которая продала свой завод в Подмосковье дилеру "Автодом", в течение шести лет может выкупить его обратно. Об этом заявил глава Минпромторга Денис Мантуров журналистам.

"Опцион действует в течение 6 лет, обратный выкуп возможен по рыночной цене после независимой оценки", - заявил Мантуров, комментируя сделку по продаже завода Mercedes в РФ.

Ранее дилер "Автодом" заявил о том, что сделка по приобретению российских активов Mercedes-Benz, в числе которых и завод в Подмосковье, официальный дистрибьютер и лизинговая "дочка" закрыта. Теперь компания может осуществлять техобслуживание автомобилей Mercedes-Benz, включая гарантийную и постгарантийную поддержку.

Тем временем, российский завод по выпуску «Автоваз» поднимет цены на машины в среднем на 2% с 1 мая 2023. Сейчас достаточно высокий уровень себестоимости машин Lada из-за глубокой степени локализации, объяснил президент компании.