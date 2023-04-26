Анатолий Вассерман предсказал, что Евросоюз откажется от Прибалтики

В Госдуме предсказали, что Евросоюз откажется от Прибалтики Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Депутат Госдумы РФ Анатолий Вассерман считает, что Европейский Союз в будущем может отказаться от стран Прибалтики и отдать их России. Такое заявление он сделал в интервью радио «Комсомольская правда».

«Европейский Союз сам нам с удовольствием отдаст Прибалтику. Он может исключить эту часть из себя», - заявил парламентарий.

По его мнению, в Евросоюзе «уже выжали из Прибалтики все вкусности, что там были». Он уточнил, что в настоящее время Литва, Латвия и Эстония «сидят на общеевропейских дотациях» и могут быть интересны ЕС только из-за недорогой, но достаточно квалифицированной рабочей силы.

«Но и этот ресурс тает на глазах. Сейчас большая часть тех, кого можно так использовать, уже обитает за пределами Прибалтики. И стариков-пенсионеров, и земли с разваливающейся инфраструктурой Брюссель вполне может отдать нам, чтобы мы снова вкладывали свои деньги в их реанимацию», - рассуждает Вассерман.

Он добавил, что несмотря на то, что страны Прибалтики являются важным форпостом между Европой и Россией, сейчас он требует больше расходов, чем дает безопасности. Кроме того, по мнению депутата, «провокаторская» деятельность руководства Литвы, Латвии и Эстонии создает очень серьезные угрозы для «старой Европы».

«Плюс к тому, вся новая Европа от Польши до Болгарии – это проводники американских интересов в Европейском Союзе. Да, конечно, сейчас и практически весь аппарат в Брюсселе думает по-американски, но новая Европа по этой части изрядно опережает, и он, похоже, начинает уже побаиваться столь жесткой конкуренции», - поясняет Вассерман.

Как писал сайт KP.RU, ранее Вассерман заявил, что Россия ни при каких условиях не станет платить Польше репарации за Вторую мировую войну.