Россия
ВидеоФотоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаКоронавирусСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Россия
ВидеоФотоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаКоронавирусСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Россия
Москва
+15°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиВ мире26 апреля 2023 13:35

Британский регулятор окончательно заблокировал сделку Microsoft по покупке разработчика видеоигр Activision

Глава Microsoft заявил, что у британского регулятора «ошибочное» понимание рынка
Елизавета КУЗНЕЦОВА
Британский регулятор окончательно заблокировал сделку Microsoft по покупке разработчика видеоигр Activision

Британский регулятор окончательно заблокировал сделку Microsoft по покупке разработчика видеоигр Activision

Фото: REUTERS

Британский регулятор принял решение окончательно заблокировал сделку о приобретении корпорацией Microsoft крупного разработчика компьютерных игр Activision Blizzard. Об этом сказано в распространенном в среду, 26 апреля, сообщении Управления по конкуренции и рынкам (Competition and Markets Authority, СМА) Великобритании.

Как отмечается в сообщении ведомства, покупка Microsoft игровой студии «изменит будущее быстрорастущего рынка облачных игр», что станет причиной сокращения инноваций, а также приведет к уменьшению выбора для британских в ближайшие годы», отметив, что Activision Blizzard занимает «сильную позицию» в своей сфере.

CMA также отмечает, что на долю Microsoft приходится примерно 60-70% глобального рынка облачных игровых сервисов. «Сделка укрепит преимущество Microsoft на рынке, предоставив ей контроль над важным игровым контентом, таким как Call of Duty, Overwatch и World of Warcraft», - приводит The Wall Street Journal заявление регулятора

В Microsoft уже сообщили о намерении подать апелляцию. «Мы по-прежнему полностью настроены совершить это приобретение и будем подавать апелляцию», - сказал президент корпорации Брэд Смит, заявив у британского регулятора «ошибочное» понимание рынка.