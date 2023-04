Британский регулятор окончательно заблокировал сделку Microsoft по покупке разработчика видеоигр Activision Фото: REUTERS

Британский регулятор принял решение окончательно заблокировал сделку о приобретении корпорацией Microsoft крупного разработчика компьютерных игр Activision Blizzard. Об этом сказано в распространенном в среду, 26 апреля, сообщении Управления по конкуренции и рынкам (Competition and Markets Authority, СМА) Великобритании.

Как отмечается в сообщении ведомства, покупка Microsoft игровой студии «изменит будущее быстрорастущего рынка облачных игр», что станет причиной сокращения инноваций, а также приведет к уменьшению выбора для британских в ближайшие годы», отметив, что Activision Blizzard занимает «сильную позицию» в своей сфере.

CMA также отмечает, что на долю Microsoft приходится примерно 60-70% глобального рынка облачных игровых сервисов. «Сделка укрепит преимущество Microsoft на рынке, предоставив ей контроль над важным игровым контентом, таким как Call of Duty, Overwatch и World of Warcraft», - приводит The Wall Street Journal заявление регулятора

В Microsoft уже сообщили о намерении подать апелляцию. «Мы по-прежнему полностью настроены совершить это приобретение и будем подавать апелляцию», - сказал президент корпорации Брэд Смит, заявив у британского регулятора «ошибочное» понимание рынка.