Экономист Жорнист: если россияне не будут тратить все свои сбережения, инфляции можно будет избежать Фото: Shutterstock

Экономическая ситуация в России стабилизировалась и у граждан появилась возможность формировать сбережения, но если начать их тратить, то есть риск роста инфляции. Об этом рассказал в разговоре с «Лентой.ру» экономист Евгений Жорнист.

Он предположил, что ЦБ оставит ключевую ставку неизменной, поскольку инфляция за год опустилась ниже трех процентов, а сейчас и вовсе снизилась до 0,04% по данным на 17 апреля.

Совсем недавно ЦБ и Минфин обсудили идею о том, что людям в России необходимо помочь накопить сбережения для безбедной старости. Экономист Александр Зубец в разговоре с «360» назвал эту идею хорошей, но добавил, что необходимо придумать инструмент, который позволит сохранить эти сбережения от инфляции.

Биржевой эксперт Александр Багманов в беседе с «ФАН» объяснил, как долго еще рубль будет укрепляться. Ожидается, что он будет долгое время находиться в районе 80-85 за доллар. Если же против России введут новые санкции, это может стать позитивным для национальной валюты, поскольку ну будет спроса на доллар и его курс упадет.