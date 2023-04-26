В ДНР будут судить комбата разведки ВСУ, застрелившего двух мирных жителей Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Прокуратура ДНР направила в суд уголовное дело в отношении комбата разведывательного батальона ВСУ Олега Лукьяненко. Он обвиняется в убийстве двух лиц и применении запрещенный средств и методов ведения боевых действий.

Версия следствия гласит, что с 16 по 30 марта 2022 года Лукьяненко находился на улице Азовстальской в Мариуполе и получил приказ от военнослужащего отряда специального назначения «Азов»* об устранении мирных жителей.

После получения приказа он выстрелил из снайперской винтовки по двум гражданам, которые выгуливали собаку. От ранений мужчина и женщина погибли сразу.

Теперь уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в Верховный суд Донецкой Народной Республики для рассмотрения по существу.

Между тем, в Ростове-на-Дону ефрейтора Илью Трачука приговорили к 14 годам колонии строгого режима и лишению воинского звания, по обвинению Южного окружного военного суда в Ростове-на-Дону в государственной измене. Об этом стало известно 25 апреля 2023 года.

* Запрещенная в России террористическая организация