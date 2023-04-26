Правительство Чехии ввело санкции против патриарха Кирилла Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Правительство Чехии в среду, 26 апреля, внесло в национальный санкционный список патриарха Московского и всея Руси Кирилла. Такое заявление сделало сетевое издание Ceske noviny.

Уточняется, что патриарха Московского Кирилла внесли в санкционный список Чехии на фоне одобрения им действий России на Украине, а также за поддержку российской специальной военной операции.

«Это решение сегодня одобрило правительство страны. Для патриарха это означает, например, запрет на въезд в Чехию или заморозку любого имущества в республике», - сказано в заявлении издания, где отмечается, что включение в национальный санкционный список стало возможным за счет принятию акта, который начал действовать в Чехии с января 2023 года.

Напомним, в июне прошлого года, когда Великобритания в очередной раз расширила свой санкционный список, санкции были введены в отношении патриарха Московского и всея Руси Кирилла. Причиной также стало одобрение им действий России на Украине. Незадолго до этого Совет Европейского союза планировал включить патриарха Кирилла в санкционный список, однако решение заблокировала Венгрия.