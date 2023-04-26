Губернатор Дмитрий Азаров рассказал о программе мероприятия в ходе пресс-конференции

С 1 по 6 мая 2023 года в Самарской области пройдет международный фестиваль антифашистской песни «Гитары в строю». Он состоится при поддержке регионального правительства и Президентского фонда культурных инициатив.

– Самарская область богата талантливыми людьми, настоящими патриотами. Именно поэтому проект здесь получил такую поддержку людей. Самарская область становится центром Антифашистского движения России, и не только в дни фестиваля, – отметил губернатор Самарской области Дмитрий Азаров.

Участие в фестивале примут коллективы из Великобритании, Испании, Италии, Словении, Никарагуа. В Самарскую область также приедут политологи и историки, поддерживающие борьбу с неонацизмом. Глава региона уверен: это говорит о том, что у России по-прежнему есть поддержка разных стран.

По словам руководителя проекта Виталия Миронова, Самарская область не случайно стала площадкой фестиваля.

– Здесь ковалась не только военная, но духовная Победа. Сюда переехали все ключевые творческие коллективы СССР, отсюда шла трансляция представлений Большого театра, отсюда вещал диктор Юрий Левитан, который поднимал народ на подвиг силой своего голоса, – отметил Виталий Миронов.

Напомним, фестиваль пройдет в Самаре, Тольятти, Чапаевске, Жигулевске, Сызрани, Новокуйбышевске. Открытие состоится 1 мая в 11:00 16 .00 на площади Куйбышева в областной столице. Вход на мероприятие бесплатный.