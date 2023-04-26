Генерал ВСУ заявил, что российская авиация уничтожает украинские самолеты, не входя в зону ПВО Фото: REUTERS

Украинские войска не могут сбить российские истребители, поскольку те наносят удары по целям, не входя в зону действия украинских систем противовоздушной обороны (ПВО). Такое заявление сделал командующий объединенными силами Украины Сергей Наев.

«Действия бомбардировщиков прикрывают истребители типа Су-30 и Су-35, бортовое вооружение которых позволяет обнаруживать и уничтожать наши самолеты-перехватчики еще до приближения на расстояние пуска ракет "воздух - воздух"», - приводит украинское СМИ "Страна.ua" заявление командующего объединенными силами Украины.

Напомним, ранее американский телеканал ABC заявил, что истребители Су-35 усилили доминирование России в зоне проведения специальной военной операции. Как писал сайт KP.RU, телеканал со ссылкой на высокопоставленного украинского чиновника отмечал, что теперь Украине нечего противопоставить современным российским военным самолетам.