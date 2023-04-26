Глава СНБО Данилов заявил, что сдача Артемовска приведет к откату ВСУ к западным границам Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Отступление украинских войск из Артемовска станет причиной обвала фронта, а также приведет к отходу Вооруженных сил Украины (ВСУ) к западным границам. Такое заявление сделал секретарь Совета нацбезопасности и обороны (СНБО) Украины Алексей Данилов.

«Это для нас важный стратегический пункт. И уже неоднократно на этом акцентировалось внимание, когда говорили, что нужно сдать, отойти. Если мы будем так делать, то можем очень быстро дойти до наших западных границ», - заявил глава СНБО.

Данилов заявил, что, по мнению украинских военных, данный участок является передовым и его необходимо обязательно удержать.

Напомним, днем ранее, 25 апреля, бывший замкомандующего Силами спецопераций ВСУ генерал Сергей Кривонос сообщил о больших потерях, которые украинские войска несут в Артемовске, подчеркнул, что военное руководство не подготовило город к обороне. Позже командующий силами специальных операций Украины Виктор Хоренко в ходе визита в Артемовск признал сложность положения украинской армии.