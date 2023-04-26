МВД России допустило продажу пива на стадионах при наличии системы идентификации болельщиков Фото: Артем КИЛЬКИН

Министерство внутренних дел РФ не против того, чтобы на стадионах продавалось пиво, но делать это можно только при условии работающей системы идентификации болельщиков. Такое заявление сделал в среду, 26 апреля, представитель МВД Валерий Ботвин.

Выступая на заседании комитета Госдумы по спорту, Ботвин сообщил, что за последние полтора года позиция МВД по поводу того, чтобы вернуть продажи пива на стадионы, не поменялась. По его словам, в ведомстве не возражают против принятия соответствующего закона, но при условии, что на всех спортивных аренах будет действовать система идентификации болельщиков.

Напомним, торговля алкоголем, в том числе пивом, на стадионах в России запрещена с 2005 года. Позже неоднократно поднимался вопрос об отмене такого решения. Ранее министр спорта РФ Олег Матыцин заявлял, что инициатива вернуть пиво на спортивные объекты пока только обсуждается.

Как ранее писал сайт KP.RU, ранее Минцифры России сообщило о запуске приложения «Карта болельщика», которая больше известна как Fan ID и необходима для посещения матчей чемпионата России по футболу. В свою очередь, президент России Владимир Путин поручил федеральному кабмину упростить использование систем идентификации болельщиков инвалидами, пенсионерами и детьми.