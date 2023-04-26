В Минобороны России сообщили о возвращении из плена 40 российских военнослужащих Фото: Александр КОЦ

В Министерстве обороны РФ сообщили о возвращении из плена сорока российских военнослужащих 26 апреля 2023 года. Вернуть военных на родину удалось с помощью переговоров.

"26 апреля в результате переговоров с подконтрольной киевскому режиму территории возвращены 40 российских военнослужащих, которым в плену грозила смертельная опасность", - сообщили в Министерстве.

Освобожденных военных доставят в Москву с помощью самолётов военно-транспортной авиации ВКС России. В столице военнопленные пройдут лечение и реабилитацию в медицинских учреждениях Минобороны РФ.

Как ранее заявлял журналистам замглавы МИД РФ Сергей Рябков, Россия делает все, чтобы возвратить российских бойцов домой из украинского плена. До этого глава военной разведки Украины Кирилл Буданов заявлял, что Москва и Киев говорят об обмене пленными в формате «всех на всех» и «приближаются» к его проведению.