МИД Китая призвал не подливать масла в огонь по ситуации на Украине Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Официальный представитель министерства иностранных дел Китая Мао Нин прокомментировала поставку Великобританией Киеву снарядов с обедненным ураном. Она заявила, что заинтересованные страны должны охладить напряженность в ситуации на Украине, а не подливать масла в огонь.

Официальный представитель МИД КНР в среду, 26 апреля, заявила, что, по ее данным, бомбы с обедненным ураном использовались соответствующими странами Ближнего Востока, Европы и других стран, что привлекло внимание международного сообщества.

«Что касается украинского кризиса, заинтересованные страны должны охладить напряженность, а не подливать масла в огонь, и должны способствовать дипломатическому решению, а не дальнейшей эскалации ситуации», - добавила дипломат.

Напомним, о том, что Британия отправила Украине тысячи снарядов для танков Challenger 2, в том числе и бронебойные снаряды с обедненным ураном, стало известно 25 апреля 2023 года. Руководитель МИД РФ Сергей Лавров, комментируя ситуацию, напомнил, что обедненный уран является радиоактивным. По словам дипломата, это доказывают интервью с людьми, которые пострадали от него в Югославии.