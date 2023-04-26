Попова сообщила об отсутствии оснований для опасений из-за заболеваемости корью в России Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Глава Роспотребнадзора Анна Попова в среду, 26 апреля, заявила об отсутствии каких-либо оснований для опасений по поводу заболеваемостью корью в России, отметив, что на данный момент крупные очаги локализованы.

«В сегодняшней ситуации нет оснований ни для каких отдельных опасений, потому что те большие очаги в четырех субъектах, которые были - они, в общем-то, локализованы, они стабилизируются», - заявила глава ведомства в эфире «Россия-24», отметив, что какой-то «хвостик» еще будет, однако «на сегодняшний день оснований для особого напряжения нет».

Попова обратила на то, что корь является вакциноуправляемой инфекцией, отметив, что распространение этого заболевание очень хорошо блокируется через вакцинацию.

Напомним, на прошлой неделе, 20 апреля, Попова сообщила, что эпидемиологическая ситуация с корью в России осложняется, указав на то, что заболевание зарегистрировано в 44 российских регионах. Тем не менее, она отметила, что локальные очаги удается быстро купировать, поэтому никаких ограничительных мер вводить не собираются.