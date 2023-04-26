Что произошло за день: главные события

Читатели «Гуаньча» назвали достойным ответом указ Путина о встречных мерах в случае изъятия активов РФ Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Читатели китайского портала «Гуаньча» прокомментировали указ президента России Владимира Путина о встречных мерах в случае изъятия российских активов. Пользователи назвали такое решение достойным ответом на действия Запада.

Тем временем Минобороны РФ сообщило о возвращении из плена 40 российских военнослужащих. Вернуть солдат на родину удалось с помощью переговоров. Освобожденных военных доставят в Москву с помощью самолетов военно-транспортной авиации ВКС России. В столице они пройдут лечение и реабилитацию.

МИД РФ объявил десять сотрудников норвежского посольства в России персонами нон грата. Послу Норвегии также было заявлено о других мерах Москвы из-за недружественных действий Осло, в том числе о введении ограничений на найм норвежскими дипмиссиями. Такое решение стало ответной мерой на высылку 15 сотрудников российского посольства в Норвегии.

Между тем Совет Федерации РФ одобрил закон, который наделяет статусом ветерана боевых действий ополченцев, которые принимали участие в боевых действиях в Донбассе с 2014 года. Статус ветерана будет закреплен за теми, кто по решению органов государственной власти Донецкой и Луганской народных республик, а также Херсонской и Запорожской областях принимали участие в боевых действиях, начиная с 12 мая 2014 года.

Председатель КНР Си Цзиньпин провел телефонный разговор с президентом Украины Владимиром Зеленским. Глава Китая сообщил, что Пекин направит своего представителя с визитом на Украину, а также в другие страны для консультаций по урегулированию.