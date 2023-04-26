В Совфеде одобрили закон о праве участия военных со спецподготовкой в миротворческих миссиях Фото: Алексей ОВЧИННИКОВ

На заседании в среду, 26 апреля, Совет Федерации одобрил закон, разрешающий всем военным со специальной подготовкой принимать участие в миротворческой деятельности.

В законе говорится о том, что все военнослужащие, прошедшие предварительную специальную подготовку, могут участвовать в миротворческих операциях. Сейчас по законодательству в миротворческую группу могут входить только военнослужащие, находящиеся на военной службе по контракту. В пояснительной записке говорится о том, что принятие инициативы позволит России расширить возможности по привлечению военных, направляемых для участия в миротворческой деятельности.

Также документ наделяет президента России полномочиями по защите страны и ее граждан, если иностранные или международные органы примут противозаконные решения.

Кроме того, на заседании Совфеда сенаторы одобрили закон «О гражданстве РФ», предусматривающий сокращение требований при приобретении гражданства. Депутаты приняли и поправки о лишении приобретенного гражданства за дискредитацию ВС РФ и совершение действий, которые создают угрозу национальной безопасности.