В Госдуму внесен проект об усилении контроля за исполнением закона об иноагентах Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Члены комиссии Государственной думы РФ по расследованию фактов вмешательства иностранных государств во внутренние дела России внесли в нижнюю палату парламента проект об усилении контроля за исполнением закона об иностранных агентах. Такое заявление в среду, 26 апреля, сделал глава комиссии Василий Пискарев.

«Сегодня в Государственную думу внесен наш пакет поправок в законодательство в сфере контроля за деятельностью иноагентов», - заявил глава, назвав крайне важным устранить любые лазейки, а также пробелы для тех, кто находится под иностранным влиянием.

Пискарев отметил, что во внесенном в Госдуму РФ документе предлагается закрепить полномочия по осуществлению государственного контроля за соблюдением законодательства об иностранных агентах за Министерством юстиции РФ. Как уточнил политик, на сегодняшний день данное ведомство только «реализует госконтроль исключительно в отношении деятельности иноагентов».

Напомним, в декабре прошлого года Госдума РФ приняла поправки к закону о контроле за деятельностью иноагентов в стране, расширив список оснований для привлечения иностранных агентов к ответственности