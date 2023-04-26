Минэнерго США заявило, что Вашингтон хочет возвращения России в ДСНВ

США хочет возвращения России в ДСНВ Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Руководитель национального управления ядерной безопасности при Министерстве энергетики США Джилл Хруби в среду, 26 апреля, заявила, что Вашингтон хочет, чтобы Россия возобновила участие в договоре о стратегических ядерных вооружениях (ДСНВ).

«Мы много теряем от того, что они приостановили действие этого договора. Мы бы очень хотели, чтобы они вернулись и соблюдали этот договор или начали обсуждение другого договора, который ограничит количество ядерного оружия», - цитирует Хруби ТАСС.

Как писал сайт KP.RU, 21 февраля во время послания Федеральному Собранию президент РФ Владимир Путин заявил, что Россия приостанавливает участие в ДСНВ. Позже соответствующий проект закона единогласно одобрили в Госдуме и Совфеде, а 28 февраля документ был подписан российским лидером и вступил в силу.

В Кремле ранее заявляли, что Россия не возобновит свое участие в ДСНВ до тех пор, пока страны Запада не изменят концептуальный подход к этому договору и не поймут озабоченности Москвы в сфере обеспечения безопасности.